Affrontements entre gendarmes et manifestants- Ça chauffe sur la VDN !

Nous écrivions que les pandores, déployés en force, sur la VDN, ont réussi à faire foirer le début de campagne électorale annoncé par l'opposition.



Eh bien, pour paraphraser Me Wade, des violences ont éclaté, ce dimanche, entre les forces de l'ordre et les manifestants, au cours d'une mobilisation de pourfendeurs du régime marron sur la VDN.



Au moment où ces lignes sont écrites, des gendarmes, qui ont subi des provocations en amont, livrent entre VDN et Ouest Foire (niveau "Tally Waly"), des charges contre les manifestants, faisant usage de leurs gaz lacrymogènes.