Affrontements entre policiers et étudiants : le nouveau bilan!

Selon nos confrères de L'Observateur, le bilan de cette journée sanglante fait état de "11 policiers blessés, dont deux (02) officiers, 10 étudiants arrêtés, des véhicules calcinés". Ce qui prouve que le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est transformé en un champ de bataille, dans la suite des affrontements entre les policiers et les étudiants, qui réclament le payement des arriérés de leurs bourses d’étude de l’année académique 2024-2025.



Dans la matinée d’hier matin, les étudiants ont fait face aux forces de l’ordre, qui ont franchi les portes du sanctuaire académique pour contenir une fronde qui ne fléchissait pas. Face à la détermination des apprenants, un impressionnant renfort de "300 éléments du Groupement mobile d’intervention" est venu de Thiès, avec "10 chars anti-émeute et une unité de drone de surveillance" qui essayaient de maîtriser les étudiants.



"Certains étudiants arrêtés ont été libérés par le commissariat du Point E, le reste de la bande a passé la nuit au commissariat central", renseigne L'Obs.





