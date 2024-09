Agression à la machette aux HLM : deux nouvelles arrestations

La Sûreté urbaine (SU) a mis la main sur deux membres du gang à l’origine de la violente agression commise le 6 septembre dernier aux HLM. Libération, qui donne l’information, précise que « les policiers ont procédé le 9 septembre dernier aux environs de 05h, à l’interpellation de deux autres personnes qui ont activement participé aux faits ».



La même source indique que les malfaiteurs ont été cueillis au « Five », une boîte de nuit située aux Almadies. Le duo, niant les faits, a été trahi par les caméras de surveillance car l’un d’eux a été « clairement identifié » sur la vidéo devenue virale.



La bande cernée



D’ailleurs, avance le journal, « la perquisition effectuée chez lui a permis la découverte de la moto qu'il conduisait au moment des faits ainsi que les habits qu'il portait le jour de l'agression ». Les autres membres de la bande ont été formeilement identifiés et son activement recherchés, poursuit le quotidien d’information.



Trois personnes ont été arrêtées depuis l’ouverture de l’enquête. La police des HLM avait déjà procédé à l’interpellation d’un taximan avant de le mettre à la disposition de la SU. « Sur les images de la vidéosurveillance on voyait que le nommé D.S, qui était à bord de son taxi, au lieu d'assister la victime, a profité de l'agression pour soustraire une liasse d'argent qui était tombé du sac de la victime », rembobine Libération.











































































