Agression aux HLM : Le taximan arrêté, une partie de l'argent retrouvée

Seneweb revient sur l'agression spéculaire survenue vendredi dernier aux HLM 5, vers 11 h 30. Selon nos sources, un taximan a été arrêté le même jour vers 18 h. Une partie de l'argent a été découverte dans la malle arrière de son véhicule.



Le commissariat de Biscuiterie-HLM a été saisi, vendredi dernier, d'un cas de vol commis avec violence et usage de moyens roulants. Le commerçant O. Diaw a déclaré qu'il a été victime d'une agression vers la corniche des HLM 5. D'après la plainte déposée contre x sur la table du commissaire Kimintang Ndao, le plaignant venait de retirer un chèque d'un montant de plus de trois millions de francs CFA dans une banque non loin du rond-point EMG.



À sa sortie, O. Diaw aurait été suivi par le gang incriminé jusqu'aux HLM 5. "J'ai été cogné par six agresseurs à bord de trois scooters. Il m'ont dépouillé de mon sac à dos contenant plus de 6 000 000 F CFA et deux chéquiers", a confié le vendeur de carreaux après son agression.



Séance tenante, les policiers se sont lancés aux trousses des agresseurs. L'exploitation des images des caméras de surveillance a permis d'identifier les suspects, dont un chauffeur de taxi. Il ressort des premiers éléments de l'enquête que dans le feu de l'action, une partie de l'argent volé est tombée et elle a été ramassée et emportée par un taximan. Ce dernier a été arrêté vendredi dernier vers 18 h par les hommes du commissaire Ndao. Interrogé, le taximan domicilié à la Patte d'Oie a fait croire aux enquêteurs qu'il a remis l'argent à une autre personne.



990 000 F CFA retrouvés dans la malle arrière du taxi



Le taximan D. Dione a été mis à la disposition de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. La fouille du sac a permis aux enquêteurs de découvrir une partie de l'argent. La somme de 990 000 F CFA a été trouvée dans la malle arrière du taxi. D. Dione a été placé en garde à vue.





La synergie des forces entre les policiers du commissariat de Biscuiterie-HLM et ceux de la Sûreté urbaine va permettre l'arrestation des six agresseurs déjà identifiés.

















































seneweb