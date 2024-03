Agression de Maïmouna Ndour Faye : l’Imam du quartier élève la voix contre…

L’indignation est à son comble. Victime d’une agression sauvage, dans la nuit de jeudi à vendredi, la journaliste et directrice de 7TV est admise à l’hôpital militaire de Ouakam. L’affaire suscite une vague de réactions dont celle de l’Imam du quartier, Ismaëla Diagne.







Repris par Vox populi, ce dernier estime que l’agression de sa voisine serait liée à l’insécurité qui règne dans le quartier. Il explique : « Ce n’est pas la première fois dans le quartier. Rien que pour ce mois, nous avons dénombré quatre agressions dans le quartier, et en pleine journée. »







L’Imam de poursuivre : « En général, c’est des vols, peut être que celle-ci a pris une ampleur. Nous sommes dans un coin isolé avec des parties occupées illégalement dont on ne parvient pas à identifier les occupants. »







La preuve, regrette-t-il : « Récemment, il y a eu un déguerpissement des occupants de l’ancienne piste. Ces derniers qui n’ont pas été accompagnés, et qui n’ont rien à se mettre sous la dent, ont fini par intégrer la zone. Et quand, on va à la Mosquée, pour la prière de l’aube, on rencontre des gens qui rôdent dans la zone. »







Diagne déplore l’inaction des autorités compétentes car dit-il : « Comme on est bien organisé, on avait adressé des correspondances aux autorités déconcentrées pour nous aider à lutter contre l’insécurité qui prévaut dans le quartier notamment les occupations illégales. La gendarmerie a fait une ou deux rondes, mais il n’y a pas eu de suite. »







Le religieux relève une autre préoccupation : « On remarque aussi dans les coins et recoins du quartier des baraques en nombre, et qui sont l’œuvre d’étrangers. Parfois, on dénombre huit baraques dans une parcelle de 150 m2. Les entrées et les sorties sont incontrôlables. »







Concernant l’agression de MNF, l’Imam fait remarquer que la journaliste avait « l’habitude de garer son véhicule dans le coin, mais comme il y a des travaux en cours, elle a préféré, cette fois, le garer au niveau de la corniche pour regagner son domicile à pied. C’est en ce moment qu’elle a été agressée. Il y a eu beaucoup de ramifications mais qu’on ne comprenne dans ce contexte ».



























































seneweb