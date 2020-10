La communauté Tidiane plus précisément la Hadra Niassene et le guide religieux Ahmed Khalifa Niass en deuil. En effet, dans un post sur sa page Facebook, Ahmed Khalifa a annoncé le décès de Seydi Awa Cheikh Ndiogou, la toute dernière épouse de Mame Khalifa Niass, père de Sidy Lamine Niass, et Ahmed Khalifa Niass.

La défunte était également la mère de Cheikh Sidil Bachir Niass.