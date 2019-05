Aibd : Les explications d’un expert de l’aviation après l’incident qui a obligé le vol de Transair à faire demi-tour

L’information relatée hier, faisant état d’un avion contraint de retourner à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) pour des problèmes techniques, a fait réagir un expert de l’aviation. Interrogé par Dakaractu sur les raisons d’un tel fait, celui-ci explique que cette situation est anodine, dans le secteur de l’aviation. Sur son choix de parler sous couvert de l’anonymat, il a expliqué que c’était l’option la plus judicieuse.





‘’Nous (expert de l’aviation préférons toujours faire revenir l’avion pour plus de sécurité pour les passagers. Le cas du vol de Transair d’hier, était juste un incident survenu au moment du décollage’’, a-t-il dit. Du côté de ladite compagnie, il est relevé que les techniciens ont pu faire le nécessaire. Quant au choix d’embarquer les passagers dans un autre avion de 50 places, cela est aussi légitimé par une volonté de leur offrir de meilleures conditions de voyage. Cependant, ce problème technique rencontré par l’avion fait partie "des incidents qui surviennent de temps en temps dans les avions."



Des explications qui interviennent après le récit fait du vol de la compagnie aérienne Transair devant rallier Dakar à Ziguinchor, qui avait pris les airs, ce vendredi à 17 heures, avant de faire demi-tour à cause de problèmes techniques rencontrés une quinzaine de minutes après son décollage de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd)...