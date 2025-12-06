Air Sénégal – Vol HC305 : un pare-brise fissuré en plein vol

L’avion du vol HC305, parti de Dakar avec 142 passagers, 77 à destination d’Abidjan et 65 pour Cotonou, a été victime d’une grave avarie en altitude, rapporte L’Observateur. En plein ciel, l’appareil a vécu un moment critique après la défaillance du pare-brise du cockpit, forçant l’équipage à prendre des mesures d’urgence.



Selon le journal, l’incident est survenu peu de temps après le décollage. La situation aurait pu virer au drame, le pare-brise étant un élément essentiel à la pressurisation et à la sécurité de l’appareil. L’équipage aurait maintenu le sang-froid nécessaire pour stabiliser l’avion et poursuivre la procédure prévue en cas de panne.



Une enquête interne devrait déterminer l’origine de cette défaillance technique, tandis que les passagers encore sous le choc évoquent « des minutes interminables » au-dessus des nuages.





































Alioune Sow (Nouvelles d'Afrique)