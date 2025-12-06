Tirage au sort des Bleus Coupe du monde 2026 - 37 buts en 8 matches, 2002, Haaland et Mané : attention danger

La Norvège : ne surtout pas se limiter à Haaland



Ce n’est pas parce que la Norvège n’a plus joué de Coupe du monde depuis 1998 qu’elle viendra aux Etats-Unis pour le plaisir. Elle était l’équipe à éviter dans ce tirage au sort et son classement FIFA ne reflète en rien la menace qu’elle incarne. Coincée à la 29e place entre l’Ukraine et le Panama, la Norvège vaut bien plus que ça. En témoigne sa campagne de qualifications immaculée : 8 matches, 8 victoires, 37 buts inscrits dont 7 contre l’Italie pour la meilleure attaque (et de loin) du continent.





L’affronter, c’est l’assurance d’un danger constant. William Saliba et Dayot Upamecano savent déjà qu’ils vont devoir se coltiner pendant 90 minutes le meilleur avant-centre du monde. Il faut se rendre compte qu’Erling Haaland tourne à 55 buts en 48 sélections, un rythme démentiel qui fait passer Kylian Mbappé pour un gros flemmard. L’attaquant de City, meilleur buteur des qualifications de la Zone Europe (16 buts soit deux fois plus que le deuxième), va découvrir la Coupe du monde et personne n’imagine qu’il n’y fasse pas de gros dégâts. Mais l’immense erreur serait de considérer Haaland comme le seul et unique danger de la Norvège.





Ce fut, un temps, le cas. Aujourd’hui, elle présente un collectif fantastique autour de Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson ou Jorgen Strand Larsen. Une génération qui jouera Si le duel contre les Bleus sera polarisé autour de l’affrontement entre Haaland et Mbappé, il ne faudra pas se tromper de combat. "Évidemment, que ce soit Kylian et Haaland, ce sont des joueurs qui sont connus, reconnus mondialement, donc ils sont en course et ils le seront jusqu'au bout pour le titre de meilleur buteur. Mais au-delà d'Halaand, il y a Sorloth et bien d'autres joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, rappelle Deschamps. C'est l'équipe de Norvège qui a un très très bon niveau."

Sénégal : "Ils ne parlent que de ce match depuis 20 ans"



Aux mauvais souvenirs de 2002. Evoquer France – Sénégal en Coupe du monde, c’est évidemment se souvenir de ce but de Papa Bouba Diop qui avait fait chuter d’entrée les champions du monde en titre, quatre ans après leur sacre à domicile (1-0), le point de départ d’un fiasco pour les Bleus.

"J’ai la chance d'aller souvent au Sénégal, ils ne parlent que de ce match depuis 20 ans et plus, réagissait ainsi le sélectionneur de l’Arabie saoudite et spécialiste du football africain Hervé Renard après le tirage, dans des propos relayés par l’AFP. Les Bleus n'ont pas besoin de moi pour le savoir, mais il va falloir faire très attention encore."





Il suffit de lire une feuille de match du Sénégal pour de savoir de quoi, et surtout de qui, se méfier. Très peu sont ses joueurs titulaires à ne pas évoluer dans le gratin européen, de Moussa Niakhaté (Lyon) à Ismaïla Sarr (Crystal Palace), d’Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye (Everton) à Pape Gueye (Villarreal) ou Nicolas Jackson (Bayern). Les exceptions ? Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Kalidou Koulibay (Naples, Chelsea,…) et celui qu’on ne présente plus : Sadio Mané. Trois hommes qui ont rejoint l’Arabie saoudite mais continuent de performer en club comme en sélection.



"Il y a beaucoup de joueurs qui sont des binationaux, qui sont passés par les clubs français ou en France, qui connaissent les joueurs français aussi. Donc de leur côté évidemment quand ils rencontrent la France il y a une motivation encore supplémentaire. Ces joueurs sénégalais jouent dans les meilleurs clubs aussi, donc ça fait une équipe nationale qui est compétitive", a résumé de son côté Didier Deschamps.





Le Sénégal n’est plus aussi dominant en Afrique que lors de son sacre à la Coupe d’Afrique 2021 (disputée début 2022), et c’est aujourd’hui le Maroc qui fait office de gros morceau sur le continent africain. Mais il a parfaitement géré sa campagne de qualifications pour le Mondial (7 victoires, 3 nuls, 22 buts inscrits, 3 concédés) et surtout battu l’Angleterre de Harry Kane et Bukayo Saka chez elle en amical, le 10 juin dernier (3-1), quatre jours après avoir ramené un nul d’Irlande (1-1). Ses derniers affrontements, à date, contre des équipes européennes.



Bolivie, Suriname, Irak : normalement, une formalité



Pour le reste, les Bleus affronteront du beaucoup, beaucoup moins lourd : la Bolivie, le Suriname ou l’Irak. Les deux premiers pays nommés s’affronteront pour rejoindre l’Irak en finale de barrage. La sélection sud-américaine est la plus expérimentée sur le papier malgré un classement FIFA (76e) inférieur à celui de l’Irak (58e), puisqu’elle compte trois participations en Coupe du monde dans son histoire (1930, 1950, 1994).

Mais elle a terminé 7e… sur 10 des qualifications sud-américaines, avec 10 défaites en 18 matches et -18 de différence. Reste qu’elle a battu le Brésil (1-0), le Chili (2-0), la Colombie (1-0) ou encore le Venezuela (4-0) sur sa pelouse, avec les conditions atmosphériques bien particulières que l’on connaît.





123e au classement FIFA, le Suriname va découvrir le Mondial après avoir rendu un bilan plus propre dans un format bien différent de qualifications : deux phases de poules successives, pour un bilan total de 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite en 10 matches. Il est par ailleurs la seule de ces trois nations à pouvoir compter sur des joueurs connaissant les cinq grands championnats européens, avec l’attaquant Sheraldo Becker, passé par Union Berlin, la Real Sociedad ou Osasuna et qui connaît la Ligue des champions, ainsi que le latéral gauche Ridgeciano Haps, qui a connu la Serie A avec le Genoa et Venise.



Reste l’Irak, invaincue depuis juin, intraitable lors d’une première phase de poules en qualifications (6 victoires en 6 matches), mais un cran en-dessous de la Corée du Sud, de la Jordanie, par exemple, dans la suite de son parcours. Elle avait dominé les Émirats arabes unis en finale des barrages de la zone Asie, poursuivant ainsi son rêve de 2e participation à un Mondial après 1986. Aucun de ses joueurs n’évolue en Europe.