Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Tirage au sort des Bleus Coupe du monde 2026 - 37 buts en 8 matches, 2002, Haaland et Mané : attention danger

Rédigé par Dakarposte le Samedi 6 Décembre 2025 à 09:46 modifié le Samedi 6 Décembre 2025 - 12:59

La France a hérité du groupe de la mort pour la Coupe du monde 2026. Il fallait absolument éviter la Norvège dans le pot 3, bingo. Et le Sénégal fait remonter parmi les pires souvenirs des Bleus en Coupe du monde. La dernière de Didier Deschamps ne sera pas une partie de plaisir avec deux équipes aux effectifs très costauds. Ce sera moins le cas pour le vainqueur du barrage intercontinental.


Tirage au sort des Bleus Coupe du monde 2026 - 37 buts en 8 matches, 2002, Haaland et Mané : attention danger
La Norvège : ne surtout pas se limiter à Haaland

Ce n’est pas parce que la Norvège n’a plus joué de Coupe du monde depuis 1998 qu’elle viendra aux Etats-Unis pour le plaisir. Elle était l’équipe à éviter dans ce tirage au sort et son classement FIFA ne reflète en rien la menace qu’elle incarne. Coincée à la 29e place entre l’Ukraine et le Panama, la Norvège vaut bien plus que ça. En témoigne sa campagne de qualifications immaculée : 8 matches, 8 victoires, 37 buts inscrits dont 7 contre l’Italie pour la meilleure attaque (et de loin) du continent.


L’affronter, c’est l’assurance d’un danger constant. William Saliba et Dayot Upamecano savent déjà qu’ils vont devoir se coltiner pendant 90 minutes le meilleur avant-centre du monde. Il faut se rendre compte qu’Erling Haaland tourne à 55 buts en 48 sélections, un rythme démentiel qui fait passer Kylian Mbappé pour un gros flemmard. L’attaquant de City, meilleur buteur des qualifications de la Zone Europe (16 buts soit deux fois plus que le deuxième), va découvrir la Coupe du monde et personne n’imagine qu’il n’y fasse pas de gros dégâts. Mais l’immense erreur serait de considérer Haaland comme le seul et unique danger de la Norvège.


Ce fut, un temps, le cas. Aujourd’hui, elle présente un collectif fantastique autour de Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Julian Ryerson ou Jorgen Strand Larsen. Une génération qui jouera Si le duel contre les Bleus sera polarisé autour de l’affrontement entre Haaland et Mbappé, il ne faudra pas se tromper de combat. "Évidemment, que ce soit Kylian et Haaland, ce sont des joueurs qui sont connus, reconnus mondialement, donc ils sont en course et ils le seront jusqu'au bout pour le titre de meilleur buteur. Mais au-delà d'Halaand, il y a Sorloth et bien d'autres joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens, rappelle Deschamps. C'est l'équipe de Norvège qui a un très très bon niveau."
Sénégal : "Ils ne parlent que de ce match depuis 20 ans"

Aux mauvais souvenirs de 2002. Evoquer France – Sénégal en Coupe du monde, c’est évidemment se souvenir de ce but de Papa Bouba Diop qui avait fait chuter d’entrée les champions du monde en titre, quatre ans après leur sacre à domicile (1-0), le point de départ d’un fiasco pour les Bleus.
"J’ai la chance d'aller souvent au Sénégal, ils ne parlent que de ce match depuis 20 ans et plus, réagissait ainsi le sélectionneur de l’Arabie saoudite et spécialiste du football africain Hervé Renard après le tirage, dans des propos relayés par l’AFP. Les Bleus n'ont pas besoin de moi pour le savoir, mais il va falloir faire très attention encore."


Il suffit de lire une feuille de match du Sénégal pour de savoir de quoi, et surtout de qui, se méfier. Très peu sont ses joueurs titulaires à ne pas évoluer dans le gratin européen, de Moussa Niakhaté (Lyon) à Ismaïla Sarr (Crystal Palace), d’Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye (Everton) à Pape Gueye (Villarreal) ou Nicolas Jackson (Bayern). Les exceptions ? Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, Kalidou Koulibay (Naples, Chelsea,…) et celui qu’on ne présente plus : Sadio Mané. Trois hommes qui ont rejoint l’Arabie saoudite mais continuent de performer en club comme en sélection.

"Il y a beaucoup de joueurs qui sont des binationaux, qui sont passés par les clubs français ou en France, qui connaissent les joueurs français aussi. Donc de leur côté évidemment quand ils rencontrent la France il y a une motivation encore supplémentaire. Ces joueurs sénégalais jouent dans les meilleurs clubs aussi, donc ça fait une équipe nationale qui est compétitive", a résumé de son côté Didier Deschamps.


Le Sénégal n’est plus aussi dominant en Afrique que lors de son sacre à la Coupe d’Afrique 2021 (disputée début 2022), et c’est aujourd’hui le Maroc qui fait office de gros morceau sur le continent africain. Mais il a parfaitement géré sa campagne de qualifications pour le Mondial (7 victoires, 3 nuls, 22 buts inscrits, 3 concédés) et surtout battu l’Angleterre de Harry Kane et Bukayo Saka chez elle en amical, le 10 juin dernier (3-1), quatre jours après avoir ramené un nul d’Irlande (1-1). Ses derniers affrontements, à date, contre des équipes européennes.

Bolivie, Suriname, Irak : normalement, une formalité

Pour le reste, les Bleus affronteront du beaucoup, beaucoup moins lourd : la Bolivie, le Suriname ou l’Irak. Les deux premiers pays nommés s’affronteront pour rejoindre l’Irak en finale de barrage. La sélection sud-américaine est la plus expérimentée sur le papier malgré un classement FIFA (76e) inférieur à celui de l’Irak (58e), puisqu’elle compte trois participations en Coupe du monde dans son histoire (1930, 1950, 1994).
Mais elle a terminé 7e… sur 10 des qualifications sud-américaines, avec 10 défaites en 18 matches et -18 de différence. Reste qu’elle a battu le Brésil (1-0), le Chili (2-0), la Colombie (1-0) ou encore le Venezuela (4-0) sur sa pelouse, avec les conditions atmosphériques bien particulières que l’on connaît.


123e au classement FIFA, le Suriname va découvrir le Mondial après avoir rendu un bilan plus propre dans un format bien différent de qualifications : deux phases de poules successives, pour un bilan total de 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite en 10 matches. Il est par ailleurs la seule de ces trois nations à pouvoir compter sur des joueurs connaissant les cinq grands championnats européens, avec l’attaquant Sheraldo Becker, passé par Union Berlin, la Real Sociedad ou Osasuna et qui connaît la Ligue des champions, ainsi que le latéral gauche Ridgeciano Haps, qui a connu la Serie A avec le Genoa et Venise.

Reste l’Irak, invaincue depuis juin, intraitable lors d’une première phase de poules en qualifications (6 victoires en 6 matches), mais un cran en-dessous de la Corée du Sud, de la Jordanie, par exemple, dans la suite de son parcours. Elle avait dominé les Émirats arabes unis en finale des barrages de la zone Asie, poursuivant ainsi son rêve de 2e participation à un Mondial après 1986. Aucun de ses joueurs n’évolue en Europe.

Tirage au sort des Bleus Coupe du monde 2026 - 37 buts en 8 matches, 2002, Haaland et Mané : attention danger

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 18 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 13 11 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

🔴SUIVEZ LA MATINALE D'INFOS DU 27 10 2025 SUR AFRICA7 RADIO 90.7 FM

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

Le rappeur "Koutay" membre de l'ex groupe 'Bamba J Fall" n'est plus !

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

L’influençeuse Eva Séduction, vendeuse de produits éclaircissants décédée

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

En prélude au Grand Magal,les préparatifs vont bon train chez Sokhna Moumy Kébé à Touba

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Scandale du siège du HCCT, gestion du Patrimoine bâti de l’Etat- Revivez la sortie médiatique du DG de la SOGEPA SN, Elimane Pouye !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Décès de Fallou Torino- Encore une grosse perte pour Waly Seck et sa famille !

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Jimi Mbaye Dogo (Hommage du Super Etoile de Dakar)

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Le discret et friqué Abo Seck devient papa !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747