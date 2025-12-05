Le journaliste Pape SANÉ de Walf TV placé en garde à vue pour « diffusion de fausses nouvelles »

Le journaliste et chroniqueur de Walf TV, Pape SANÉ, a été placé en garde à vue dans les locaux de la Section de Recherches (SR) de la Gendarmerie nationale, a-t-on appris de sources concordantes.



Pape SANÉ fait l’objet d’une enquête pour « diffusion de fausse information » et « trouble à l’ordre public ».

La convocation de Pape SANÉ fait suite à des déclarations faites lors de son récent passage à l’émission Balance.



































