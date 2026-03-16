Alerte : 60 % des produits rejetés en Europe et en Amérique atterrissent au Sénégal (FESAC)

À l’occasion de la Journée mondiale des droits des consommateurs, la Fédération sénégalaise des associations de consommateurs (FESAC) a dressé dans un rapport consulté par L’Observateur, le portrait d’un marché national livré à l’insécurité sanitaire et à une spéculation immobilière qui étrangle les ménages.



Le constat de la FESAC est sans appel. Le Sénégal est devenu un réceptacle des marchandises dont personne ne veut ailleurs. Le rapport révèle que 60 % des produits rejetés en Europe et en Amérique pour non-conformité finissent par franchir nos frontières. Des denrées périmées sont frauduleusement reconditionnées pour être remises en vente. Des médicaments falsifiés et des produits cosmétiques éclaircissants contenant du mercure ou de l’hydroquinone circulent librement. Des chargeurs et appareils non certifiés, véritables bombes à retardement, provoquent des incendies domestiques de plus en plus fréquents.





Un système de contrôle à bout de souffle

La FESAC pointe du doigt des failles structurelles majeures. Les services de la Douane, du Commerce intérieur et les laboratoires nationaux manquent cruellement de moyens, particulièrement en dehors de la région de Dakar. Plus grave encore, le rapport dénonce un travail en « silos » : les institutions ne communiquent pas entre elles, et le pays ne dispose d’aucun système d’alerte rapide. Résultat ? Les fraudeurs bénéficient d’un sentiment d’impunité totale, les sanctions pécuniaires étant dérisoires face aux profits colossaux générés par la contrefaçon.



Le loyer, second bourreau du consommateur

Outre l’insécurité des produits, les Sénégalais font face à une érosion brutale de leur pouvoir d’achat. À Dakar, Thiès ou Saint-Louis, le coût du logement est devenu insoutenable. Selon l’étude, le loyer absorbe désormais entre 40 % et 60 % des revenus des ménages. Cette pression immobilière annule systématiquement les efforts consentis par l’État sur les prix des denrées de première nécessité. La FESAC fustige une spéculation foncière effrénée qui exclut les populations les plus modestes de l’accès à un logement décent.



Face à ce qu’elle qualifie de « question de justice sociale », la Fédération exige des réformes radicales et immédiates notamment la criminalisation la transparence et la régulation. Pour la FESAC, le temps des simples sensibilisations est révolu. L’heure est à la fermeté de l’État pour protéger le citoyen-consommateur face aux prédateurs du marché.













































Walf