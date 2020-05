«L’activiste Soheib Debaghi condamné à un an de prison ferme» pour «incitation à attroupement, outrage à corps constitué et publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national», a indiqué le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Larbi Tahar et Boussif Mohamed Boudiaf ont écopé de 18 mois de prison ferme, également pour des publications sur Facebook, selon Amnesty.



Rfi.fr