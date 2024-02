Aliou Mamadou Dia du PUR: « Macky Sall a montré qu’il est le gardien de la confusion (…) nous lui ferons face par tous les moyens ».

Le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia n’a pas maché ses mots en commentant l’adoption de la proposition de loi prorogeant le mandat du président Macky Sall jusqu’au 15 décembre 2024. S’adressant à la presse nationale et internationale, ce 7 février, dans le cadre de la conférence de presse du collectif des candidats de l’opposition, il a traité Macky Sall de « gardien de la confusion ».

« Ce qui me fait le plus mal, moi, Aliou Mamadou Dia, c’est la violation flagrante que le président de la république a fait sur la constitution. C’est cela qui me fait mal au cœur parce que la constitution est pour nous sacré car c’est le pacte social et républicain que nous ont légué nos anciens. Il a juré devant le peuple sénégalais et devant Dieu de veiller au respect de la constitution. Malheureusement, nous constatons une violation de notre constitution, de nos lois et règlements en sapant la cohésion nationale. Au lieu d’être le gardien de la constitution, il a montré et démontré à la face du monde qu’il est le gardien de la confusion parce qu’il a apporté le désarroi dans le pays. », a expliqué Aliou Mamadou Dia. A cet effet, le candidat du PUR invite toutes les forces vives de la nation à s’unir dans cette lutte pour le respect du calendrier républicain et alerte sur la poursuite de la campagne électorale.

« Nous allons nous battre contre lui. Nous n’avons pas peur de l’affronter il faut qu’il le sache, nous lui ferons face par tous les moyens pour recouvrer notre liberté, pour faire règner l’état de droit et faire respecter la constitution. La mobilisation ne doit pas s’affaiblir (…) nous ne lui laisserons pas dérouler son agenda. Nous allons continuer à battre campagne parce que rien ne nous empêche de poursuivre la campagne électorale », a-t-il dit.



Aliou Mamadou Dia a conclu par une invite à l’endroit de la communauté internationale à s’impliquer pour faire reculer le président Sall.

« A partir du 2 avril, Macky Sall ne sera plus notre président et nous allons attaquer son décret inutile dans toutes les institutions qui seront à notre portée. Nous lançons ainsi un appel à la communauté internationale à adopter une posture de responsabilité en faveur du peuple sénégalais. », a conclu le candidat à la présidentielle prochaine.































































dakaractu