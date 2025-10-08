Aliou Sall cueilli chez lui par la DIC

En attendant d’y revenir avec une ébauche de détails, Africa 7 a appris de bonnes sources qu’Aliou Sall a été cueilli très tôt ce jeudi à son domicile.



En effet, des éléments de la redoutée mais redoutable Division des Investigations Criminelles se sont rendus chez le frérot de Macky Sall aux fins de lui remettre une convocation en main propre .



“Il s’agit d’une convocation dès réception” avons-nous appris. Et, au moment où ces lignes sont écrites, l’ex édile de Guédiawaye fait face aux enquêteurs de la DIC.



Dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, des Officiers de Police Judiciaire peuvent convoquer toutes personnes susceptibles de donner des informations sur une affaire en cours.



Effectivement, Aliou Sall est dans le collimateur du parquet financier, à la suite d’un rapport de la Centif.



À suivre…