Alioune Badara Cissé rencontre Idrissa Seck

Le médiateur de la république, Alioune Badara Cissé et l'ancien Premier ministre, Idrissa Seck se sont rencontrés dans un lieu tenu secret le 7 août dernier. Dans ce contexte politique actuel, l'entretien entre les deux hommes ne peut se porter que sur la présidentielle de 2019, croit savoir Dakartimes.

Maintenant, la candidature de Idrissa Seck est confirmée. C'est plutôt celle du médiateur de la République qui ne l'est pas encore. Selon le canard, les tenants du pouvoir chercheront par tous les moyens à le bloquer par des astuces juridiques fallacieuses. Mais aucun texte n'interdit au médiateur de se présenter à une présidentielle. Donc, Abc est libre. Toutefois, en cas de blocage, il aura la liberté de s'allier à un candidat de son choix.

Cependant, le patron de Rewmi n'est pas le seul candidat et acteur politique qui fait les yeux doux à Abc Selon une source officieuse, Me Abdoulaye Wade n'écarte pas l'idée d'investir le médiateur dans le cadre d'une grande coalition de l'opposition, puisque l'option Haguibou Soumaré est tombée l'eau. Mais il faudrait que Karim Wade accepte ce choix qui se fera sur "Abc", son ancien avocat.