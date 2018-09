Alioune Fall: "Il n'y aura pas de second tour"

Dans un entretien accordé au journal L’Observateur, Alioune Fall, conseiller du président Macky Sall a porté la réplique aux opposants qui pensent que le Président Sall n’ira pas au second tour de la Présidentielle de 2019. L’ancien journaliste, témoin de l’histoire politique contemporaine du pays croit dure comme fer qu’il n’y aura pas de second tour et que le Macky Sall a un bilan qui peut le faire réélire dès le premier tour de la présidentielle de 2019.



« Moi je pense que personne n’ira au second tour, car il n’y aura pas de second tour. Je demeure convaincu que le Président Sall sera réélu dès le 1er tour. Je suis en contact avec la réalité du pays, au delà des cadrages médiatiques et de l’agitation de l’univers politique, et je crois avoir une bonne lecture de l’appréciation très positive que ce Sénégal réel porte sur l’action du Président Sall », dit Alioune Fall, Sall au registre civil.

« Dans le village de Kantora, au cœur du département de Nioro du Rip, un notable respecté m’a tenu récemment ces propos : «Je ne m’occupe pas de politique, mais tous les gens de bien dans ce pays prient pour le Président Macky Sall, parce que ce qu’il a fait, personne ne l’a jamais fait avant lui.

Dans ce petit village de quelques dizaines de concessions, à chaque échéance, les Bourses de sécurité familiale font entrer une somme d’argent qu’on n’y retrouvait que lors de la traite de l’arachide à la belle époque de cette culture. D’habitude, le pouvoir exploitait le bas peuple, se nourrissant du labeur de celui-ci. Mais un pouvoir qui verse de l’argent aux pauvres, sans aucun service en contrepartie, c’est la première fois qu’on voit cela dans le pays. Dites au Président Macky Sall que le peuple pour qui il a fait cela tient à lui, et ne le lâchera jamais. »

« Et partout ailleurs où je me déplace à l’intérieur du pays, je recueille les mêmes témoignages de satisfaction de la part de populations qui ont eu accès à l’eau, à l’électricité, aux soins de santé ou enregistré un désenclavement de leur localité sous la présidence de Macky Sall. Je parle de vécu quotidien, rien à voir avec les supputations et spéculations. Le pays réel est avec le Président Sall et l’exprimera de la manière la plus explicite, le moment venu. »