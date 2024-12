Allemagne : Scholz perd le vote de confiance, des élections anticipées prévues en février

Le chancelier allemand Olaf Scholz a perdu lundi un vote de confiance au Parlement, mettant le membre le plus peuplé et la plus grande économie de l'Union européenne sur la voie d'une élection anticipée en février.



Olaf Scholz a obtenu le soutien de 207 députés du Bundestag, qui compte 733 sièges, tandis que 394 ont voté contre lui et 116 se sont abstenus. Il est donc loin de la majorité de 367 députés nécessaire pour l'emporter.





Le chancelier dirige un gouvernement minoritaire après que sa coalition tripartite s'est effondrée le 6 novembre, avec le limogeage de son ministre des Finances à la suite d'un différend sur la manière de revitaliser l'économie stagnante de l'Allemagne. Les dirigeants de plusieurs grands partis se sont alors mis d'accord sur la tenue d'élections législatives le 23 février, soit sept mois plus tôt que prévu.



Le vote de confiance était nécessaire car la constitution allemande de l'après-guerre ne permet pas au Bundestag de se dissoudre. Le président Frank-Walter Steinmeier doit maintenant décider de dissoudre le Parlement et de convoquer des élections





Il dispose de 21 jours pour prendre cette décision et, compte tenu de la date prévue pour les élections, il devrait le faire après Noël. Une fois le Parlement dissous, les élections doivent avoir lieu dans les 60 jours.



En pratique, la campagne est déjà bien engagée et le débat de lundi, qui a duré trois heures, en a été le reflet.



Olaf Scholz, candidat a sa propre succession, a déclaré aux législateurs que les élections détermineraient si "nous, en tant que pays fort, osons investir fortement dans notre avenir ; avons-nous confiance en nous-mêmes et en notre pays, ou mettons-nous notre avenir en péril ? Risquons-nous de mettre en péril notre cohésion et notre prospérité en retardant des investissements qui auraient dû être faits depuis longtemps ?"





Il s'est notamment engagé à "moderniser" les règles strictes que l'Allemagne s'impose à elle-même en matière d'endettement, à augmenter le salaire minimum national et à réduire la taxe à la valeur ajoutée sur les denrées alimentaires.



L'opposant de centre-droit Friedrich Merz a répondu que "vous laissez le pays dans l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire de l'après-guerre".



Vous vous tenez ici et vous dites : "Continuez comme ça, endettons-nous aux dépens de la jeune génération, dépensons de l'argent et ... le mot “compétitivité” de l'économie allemande n'est pas apparu une seule fois dans le discours que vous avez prononcé aujourd'hui", a déclaré M. Merz.





