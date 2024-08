Allemagne : trois personnes tuées dans une attaque au couteau

Une recherche à grande échelle est en cours dans la ville de Solingen après que trois personnes ont été tuées et au moins huit autres blessées, dont cinq grièvement, lors d'une attaque au couteau lors d'un festival.



"La police mène actuellement des recherches à grande échelle pour retrouver l'auteur de l'attaque", a déclaré la police dans un communiqué. Elle a rassemblé un grand nombre de forces autour du centre ville de Solingen, y compris des unités spéciales. Les victimes et les témoins sont actuellement interrogés.



Des témoins ont alerté la police peu après 21h30 vendredi, après l'agression au couteau sur une place centrale de la ville. La police a déclaré que l'agresseur était en fuite et qu'elle ne disposait jusqu'à présent que de très peu d'informations à son sujet.



Elle a indiqué qu'elle pensait que les coups de couteau avaient été portés par un agresseur solitaire et n'a donné aucune information sur l'identité des victimes.



Le "Festival de la diversité", qui marque le 650e anniversaire de la ville, a débuté vendredi et devait se poursuivre jusqu'à dimanche, avec plusieurs animations et spectacles dans les rues du centre de la ville.



Solingen compte environ 160 000 habitants et est située à proximité des grandes villes de Cologne et de Düsseldorf.



"Nous sommes profondément choqués par l'attaque brutale perpétrée lors de la fête de la ville de Solingen", a déclaré Nancy Faeser, ministre allemande de l'Intérieur dans un communiqué samedi matin. "Nos autorités chargées de la sécurité font tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter l'auteur de l'attentat et établir le contexte dans lequel il s'est produit."



La hausse des attaques au couteau en Allemagne suscite des inquiétudes. Mme Faeser a récemment proposé de durcir la législation sur les armes afin que seuls les couteaux dont la lame mesure jusqu'à 6 centimètres puissent être accessibles en public, au lieu d'une longueur de 12 centimètres actuellement autorisée.