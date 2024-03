Alliance supposée PDS- Diomaye Faye - Les Libéraux et Démocrates du Sénégal désapprouvent

En tant que précurseur du Libéralisme en Afrique, Maître Abdoulaye Wade a porté et enseigné à tous ses disciples des valeurs de démocratie, de tolérance et de progrès. Il a toujours était opposé aux idées extrémistes et les a combattues toute sa vie durant. S'il y a une question sur laquelle Maître Wade n'a jamais varié, c'est bien celle-là.



C'est pourquoi, une déclaration lui attribuant la volonté de soutenir un candidat aux idées radicales a semé le doute au sein de la famille libérale et provoqué un véritable séisme chez les démocrates du Sénégal, d'Afrique et du monde.



Par conséquent, nous demandons aux manipulateurs qui se cherchent une nouvelle virginité politique, en s'alliant avec des gens dont la vision politique est totalement opposée aux valeurs liberales, de retirer le nom de Maître Abdoulaye Wade de leur puante manœuvre. L'extrémisme, le fondamentalisme religieux et la violence politique ne pourront jamais être des valeurs partagées par les libéraux. Notre devoir, c'est de les combattre de toutes nos forces et en toute circonstance. Nous sommes pour la défense des libertés, y compris la liberté de croyance. Le refus systématique du candidat Diomaye Faye d'associer les familles religieuses à sa campagne relève de l'intolérance. Toutefois, cela ne nous surprend guère car c'est la démarche classique des fondamentalistes religieux qui ont détruit Tombouctou et cherchent un accès aux côtes de l'atlantique via le Sénégal.



Comment un parti historiquement attaché à la défense des libertés individuelles et à la promotion de l'égalité des chances peut-il justifier une alliance avec des partisans de la pensée unique ?



Comment Maître Wade qui a souhaité une gestion libérale du Sénégal pendant au moins cinquante ans peut-il, en toute conscience, s'associer à des fondamentalistes ?



Quelles sont les implications de cette décision pour la liberté et la tolérance au Sénégal ?



Cette instrumentalisation de l'opinion par des déclarations fallacieuses que l'on veut attribuer à Maître Abdoulaye Wade, qui prend de l'âge, est une insulte adressée au père de la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas à cet âge que Maître Wade va décevoir le monde entier en s'engageant, consciemment, dans une aventure totalement à l'opposé des valeurs pour lesquelles il s'est battu durant toute sa vie.



Les manipulateurs sont en train de compromettre la crédibilité du PDS mais aussi celle du mouvement libéral dans son ensemble.



Il est donc impératif que les Libéraux et Démocrates du Sénégal et du monde expriment clairement leur désapprobation face à cette alliance dangereuse dont les auteurs sont en réalité démasqués.



Il est important que nous restions nous-mêmes en réaffirmant notre attachement aux valeurs fondatrices de notre l'idéologie au risque de nous mettre en marge des instances libérales en Afrique et dans le monde.



L'objectif des comploteurs, c'est de prendre Maître Wade en images avec leurs nouveaux amis pour donner du crédit à leur forfait. Il est intolérable de chercher à exposer un Maître Wade affaibli devant des caméras juste pour assouvir des intentions bassement politiciennes.



Démocrates du Sénégal, levons nous et barrons la route à la montée du fondamentalisme et de la pensée unique.



Fait à Dakar, le 23 Mars 2024



Pour Le Cadre de Concertation des Libéraux et Démocrates du Sénégal



