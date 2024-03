Aly Nar Ndiaye, responsable politique du Pds: « Je ne voterai pas pour un projet fourre-tout, anti-libéral et dangereux…»

La décision de soutenir la coalition Diomaye President voulue à l’élection du 24 mars 2024 est loin de faire l’unanimité au sein du parti démocratique sénégalais. Des responsables du parti commencent à se manifester contre une décision qui selon eux, est loin de respecter l’idéologie du parti démocratique sénégalais : « Je suis libéral et je ne voterai pas pour un projet auquel je ne crois pas. Je n’ai milité dans aucun parti autre que le Pds. Je ne peux pas être libéral et voter pour un projet que personne ne maîtrise. Moi, je vote pour la stabilité et pour l’intérêt supérieur de la nation » a confié à Dakaractu Aly Nar Ndiaye qui appelle dans cette même veine, ses camarades libéraux et tous les militants de prendre leur responsabilité en votant pour le candidat qui, estime-t-il, incarne les valeurs dont a besoin le pays pour un développement attendu.







Selon le responsable politique du Pds qui s’inscrit en faux contre ce choix du secrétariat national, « voter pour la coalition Diomaye President revient à trahir ses convictions incarnées depuis des décennies et qui ont permis au parti démocratique sénégalais de garder ses couleurs que ses militants lui reconnaissent toujours… ». « Dans émotion il faut voter pour l’intérêt du Sénégal. Gérer un pays c’est avoir de l’expérience et de l’expertise. « Le parti prend le risque de s’engager pour un projet fourre-tout dont on ignore le réel objectif » prévient le libéral qui révèle que « la plupart de ceux qui ont porté cette décision sont majoritairement avec Amadou Bâ.