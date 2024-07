Amadou Bâ à Tivaouane: " Le khalife nous a prodigué beaucoup de conseils[...]. Des conseils d'abnégation, de patience, de travail...".

L'ancien PM Amadou Bâ a rendu visite ce mardi au khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. À la tête d'une forte délégation, Amadou Bâ et sa délégation dont Madame Zahra Iyane Thiam, CHeikh Oumar Anne, Aliou Sall etc, ont été reçus par le guide religieux en présence de Serigne Habib Sy Ibn Serigne Mansour.



À l'issue de cet entretien à " huis clos", M. Bâ est revenu sur son message et sur celui du khalife. " Nous avons sollicité ses prières après avoir prié pour lui pour qu'il retrouve sa santé et que Dieu le laisse parmi nous pendant longtemps", a-t-il d'emblée souligné.



" Il nous a prodigué beaucoup de conseils, comme à l'accoutumée. Des conseils d'abnégation, de patience, de travail mais surtout d'œuvrer pour la paix et la sérénité dans le pays", a-t-il rapporté.



Interrogé sur le motif de ses différentes visites auprès des chefs religieux, l'ancien PM relativise et déclare. " Je suis habitué. Je connais tous les chefs religieux, je suis habitué à les rencontrer. Donc, périodiquement, je rends visite à tous les chefs religieux du pays qu'ils soient musulmans ou non....Il a rappelé tout à l'heure, nos relations datent d'au moins de 15 ans...Ce n'est pas une nouveauté! Maintenant, c'est vrai que le contexte aidant, une visite peut être interprétée, mais c'est rien du tout, ce n'est qu'une visite...", a-t-il lancé.





























































dakaractu