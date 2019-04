« Amadou Ba aux Affaires Étrangères, c’est un mini séisme dans l’architecture gouvernementale, le resserrement n’a pas connu la profondeur escomptée… » (Barka Bâ)

Dans son nouveau gouvernement, Macky Sall a gardé les poids lourds de son équipe même si certains ont migré, comme il en a été avec le ministre de l’économie et des finances de l'ancienne équipe, Amadou Ba qui vient d’hériter du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’exterieur…



À en croire le journaliste et chercheur en science politique, Barka Ba, s’il ya un fait majeur à retenir dans ce gouvernement, c’est bien la migration de Amadou Ba. Du reste, son remplaçant, Abdoulaye Daouda Diallo, en l'occurrence, ne lui est guère favorable. Pour le journaliste toujours, le resserrement dont avait parlé le chef de l’État n’a pas connu la profondeur à laquelle on pouvait s’attendre.



Pour rappel, ce nouveau gouvernement passe de 39 à 32 ministres...