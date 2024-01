Animation de l’opposition radicale en l’absence de Sonko: Mimi, la nouvelle marraine

En l’absence d’Ousmane Sonko avec lequel elle a, à plusieurs reprises, croisé le fer, l’ancienne Première ministre, est la nouvelle incarnation de l’opposition radicale face au régime de son ancien « boss », Macky Sall. Pourtant, avant le jour de l’installation des députés de la 14e législature, rien ne prédestinait cette ancienne trotskiste, devenue « femme du système » à ce rôle. Mais, son éviction de l’hémicycle, après avoir reçu la « promesse ferme » de Macky Sall de faire d’elle la première femme présidente de l’Assemblée nationale dans l’histoire du Sénégal, l’a littéralement métamorphosée.





Au sein de l’opposition où elle a réussi à se faire une bonne place, malgré les coups de pattes de certains puristes, son envergure est allée crescendo au fur et à mesure de l’intensité de la lutte. Du front contre une nouvelle candidature de Macky Sall, à ce refus catégorique de rencontrer celui-ci, Aminata Touré a assurément été l’un des poumons de l’opposition.





Et, si l’ancienne garde des sceaux a pu y retrouver une nouvelle chasteté, c’est sans doute parce qu’elle se meut aisément dans un milieu bien connu où, dans le passé clandestin, elle avait joué un éminent rôle. Ce fut au temps du « Maodo », Mamadou Dia, la référence emblématique du leader des « Patriotes ». Cette proximité a d’ailleurs largement contribué au rapprochement entre les deux personnages, malgré les réticences affichées de certains membres de la direction du Pastef à l’instar de Biram Souley Diop. Leur rapprochement obéit également à cette nécessité de renforcer la radicalité contre le régime du Président Macky Sall.





Et, si Ousmane Sonko a été pendant longtemps le parrain de cette forme d’opposition, Aminata Touré en porte désormais la robe de marraine, en l’absence du plus célèbre des prisonniers sénégalais. En politique surtout, la nature a horreur du vide !

































































dakarmatin