Annoncé au dialogue national : Le FC25 sort un démenti formel et réitère sa non-participation

Le Front des candidats à l’élection présidentielle (FC25) réfute catégoriquement les allégations affirmant que ses candidats participeront au dialogue sur la date de l'élection présidentielle. « Ces informations sont totalement fausses et ne reflètent en aucun cas la position des candidats concernés » a précisé le front dans un communiqué rendu public.







Le FC25, regroupant les candidats validés par le Conseil constitutionnel, maintient sa décision de ne pas participer à ces concertations. « Notre position est ferme et inchangée: nous refusons de cautionner (le coup d'état constitutionnel de Macky Sall, qui se déploie, entre autres, à travers) un processus (électoral) qui manque de transparence et d'équité » note le communiqué qui ajoute que les prétendues déclarations attribuées à Abdoulaye Seydou Sow dans l'émission Jakaarlo sur la Tfm « sont incorrectes et trompeuses. Aucune rencontre entre les candidats du FC25 et le Président n'a été programmée avant le lancement du dialogue ».







Rappelons que le ministère de l’intérieur , dans un communiqué lu à la rédaction ce samedi, que « le président de la République, en prélude au dialogue national qui sera ouvert ce lundi, recevra les 19 candidats retenus et les autres recalés ». La réception, fait savoir toujours le communiqué du ministère nommé, aura lieu le même jour, quelques heures avant l’ouverture des travaux.



























dakaractu