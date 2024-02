Annulation du report de la Présidentielle: Macky Sall s’engage à faire exécuter pleinement la décision du Conseil constitutionnel

Le président Macky Sall s’est engagé, vendredi, ‘’à faire pleinement exécuter’’ la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de l’élection présidentielle, a appris l’APS de source officielle.



Dans un communiqué de la présidence sénégalaise rendue publique le même jour, le chef de l’Etat s’engage dans le même temps à mener sans tarder des consultations nécessaires pour l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais.



jeudi, dans la soirée, le Conseil constitutionnel, à la suite de saisines de plusieurs députés et de candidats à l’élection présidentielle, a invité les autorités compétentes à organiser dans les meilleurs délais, le scrutin initialement prévu le 25 février.



La Haute juridiction a fait cette invite après avoir jugé contraire à la Constitution la loi reportant au 15 décembre prochain l’élection présidentielle sénégalaise et annulé en même temps le décret avec lequel Macky Sall a renoncé à la convocation des électeurs aux urnes pour l’élection d’un nouveau président de la République, le 25 février.



Le mandat du chef de l’Etat prend officiellement fin le 2 avril.



‘’Le président de la République a pris acte de cette décision qui s’inscrit dans le cadre des mécanismes juridictionnels normaux de la démocratie et de l’Etat de droit tels que consacrés par la Constitution sénégalaise’’, peut-on lire sur le communiqué signé du ministre porte-parole de la présidence sénégalaise.



Le Sénégal fait face à une crise politique depuis que Macky Sall a annoncé avoir annulé le décret appelant les Sénégalais à élire son successeur.



En prenant cette décision, le 3 février, il a invoqué des soupçons de corruption concernant des magistrats parmi ceux qui ont procédé à l’examen des 93 dossiers de candidature et jugé recevables 20 d’entre eux.



S’adressant à la Nation, le chef de l’État a appelé à “un dialogue national ouvert, afin de réunir les conditions d’une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé”.



L’Assemblée nationale a voté, deux jours plus tard, une proposition parlementaire reportant le scrutin présidentiel au 15 décembre prochain.



Lors du vote, des députés protestant contre cette proposition et le report du scrutin ont été expulsés de l’hémicycle par la Gendarmerie nationale.



Au moins trois personnes ont perdu la vie à Dakar et Ziguinchor en marge de heurts entre les forces de l’ordre et des manifestants opposés au report de l’élection présidentielle.



Jeudi, un grand nombre d’activistes et de militants en détention depuis des mois pour plusieurs chefs d’accusation ont bénéficié d’une liberté provisoire.





































































aps