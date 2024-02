Anta Babacar Ngom après sa libération : « Le système en place a tenté de nous faire taire, mais nous ne plierons pas »

Puis, elle dira : « Le système en place a tenté de nous faire taire, de nous intimider, mais nous ne plierons pas. Cette épreuve ne fait que renforcer ma résolution et ma volonté de lutter contre les abus de pouvoir et pour le respect de notre calendrier électoral ».



Anta Babacar Ngom a, ainsi, fait remarquer que «la bataille est loin d'être terminée ». « Au contraire, ma libération marque un nouveau chapitre dans notre combat pour un Sénégal où la justice et la liberté ne sont pas des mots vides de sens. Nous avons un pays à transformer, une démocratie à défendre et un avenir à construire ensemble », affirme-telle



La candidate à la présidentielle de souligner, dans le communiqué reçu: «Je vous appelle à rester mobilisés, à élever encore plus fort notre voix contre les dérives autoritaires. Notre unité est notre force. Ensemble, nous sommes invincibles. La lutte continue. Pour la justice, pour notre liberté, pour le Sénégal. Le temps de la relève est définitivement arrivé ».



































































senego