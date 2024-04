Approche d'une nouvelle politique culturelle.

À l'annonce des membres du nouveau gouvernement, je n'étais concentré que sur le nom du ministre de la culture.

Lorsque j'ai entendu Mme Khady Diene Gaye ministre de la Jeunesse, des Sports et de Culture je me suis dit :



Waouhh, ça va être compliqué là.

Ma première analyse était : Jeunesse et Sports sont des activités d'énergie et de physiques alors que la culture c'est de la création, de mode de vie, de valorisation, de comportements etc..

Comment non seulement associer ces trois postes en un mais comment placer la culture derrière le sport et la jeunesse sachant que la culture est la mère nourricière de tout processus.



Après réflexion et concertation je résume que avec le secrétariat d'état à la culture ça pourrait être très pertinent.

Ceci permettra un contrôle à tous les niveaux et le ministre de la culture n'aura que le rôle d'approbation et de signature.



Le ministère de la culture a toujours été un département "d'emiettement" de plusieurs directions qui n'ont aucune cohérence, qui "caporalisennt" plusieurs budgets sans que cela apporte quelque chose à la culture.

Par exemple : direction Orchestre National et direction Son et Lumières, quelles opportunités et pourquoi pas les fusionner ?

Directions de la Cinématographie, direction du livre, pourquoi ne pas les fondre à la Direction des arts ?

Tant que la culture est considérée comme une activité uniquement de divertissement, son aspect économique sera toujours enseveli.

Vivement que le secrétaire d'état à la culture soit l'institution de bouée de sauvetage dans la confusion (aux



bonheur de quelques opportunistes ) d'où nagent les acteurs culturels depuis des années.



L’économie culturelle est un domaine en constante évolution, avec des enjeux significatifs. Depuis la crise des années 1970 et le déclin du fordisme, les économies des pays industrialisés ont subi des transformations profondes dans leurs structures productives. Voici quelques-uns des enjeux économiques liés à la culture :



Diversification des activités : Les économies modernes ont vu émerger des secteurs tels que le cinéma, la mode, la musique, l’édition, les jeux vidéo et la publicité. Ces industries génèrent des « produits culturels » qui



sont distribués sur un marché mondial. Elles constituent des moteurs puissants de l’expansion du capitalisme et du développement, en particulier dans les grandes métropoles.



Créativité artistique et croissance économique : L’économie culturelle exploite la créativité artistique, esthétique et sémiotique. La culture n’est plus seulement une activité intellectuelle et symbolique, mais aussi un support des activités marchandes. Elle contribue à la croissance économique en créant des emplois et en stimulant l’innovation.



Externalités positives : La culture a des effets positifs sur d’autres domaines tels que le tourisme et le commerce. Elle



renforce l’attrait d’un pays pour les investisseurs et exerce une influence durable sur le « soft power », tant politique qu’économique.



Précarité du travail : il faut aussi comprendre que le marché du travail dans le domaine culturel récompense souvent une « économie des superstars », mais il peut également être précaire pour de nombreux travailleurs.



Si je prends l'exemple de la France, les activités culturelles représentent 3,2 % du PIB national et emploient environ 670 000 personnes 1. L’économie culturelle continue d’évoluer, et ses interactions avec le capitalisme contemporain façonnent notre monde de manière complexe et fascinante.





J'ai donc espoir qu'un nouveau vent va souffler sur le secteur culturel avec cette nouvelle vision du nouveau gouvernement.



Toutefois la vigilance est requise pour rompre avec les anciennes pratiques et offres.



Rompre avec les lobbys pour des postes culturels.



Les lobbys exercent toujours une influence sur les politiques et les décisions gouvernementales.

Ils peuvent être influents, car ils ont souvent des liens étroits avec les décideurs politiques et les institutions gouvernementales.



Cela doit suffire maintenant, faites la place à de nouvelles visions, de nouveaux dynamiques.





La permanence des mêmes personnes aux mêmes postes malgré les changements de gouvernement est un phénomène complexe et récurrent au Sénégal où depuis Mathusalem on retrouve toujours les mêmes personnes quelque soit les changements de gouvernement. Néanmoins il est nécessaire de se poser la question de savoir si c'est pertinent, efficace et qu'est ce que cela a apporté à la culture sénégalaise ?



C'est vrai que ces individus qui occupent des postes en permanence ont souvent



des réseaux et des relations établis.

Mais les changements doivent apporter un nouveau souffle avec de nouvelles têtes qui ont aussi l'expertise nécessaires pour s'adapter aux contextes d'évolution.

C'est pourquoi le processus de sélection et de nomination doivent encourager la diversité et le renouvellement.

En fin de compte, la question de la permanence des personnes aux postes clés est un défi démocratique. Il est essentiel de promouvoir la transparence, la responsabilité et la diversité pour garantir l'efficacité et l'équilibre.





Guisse Pene Conseiller Consultant Culturel