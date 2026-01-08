LA FSF ENGAGE UNE RÉFORME STRUCTURELLE ET FINANCIÈRE

Réunie ce mardi à l’hôtel Mandarin de Tanger, la Fédération sénégalaise de football a tenu un séminaire stratégique consacré au programme Smart FSF 2028, axé sur la gouvernance, le financement et la modernisation digitale de l’instance, en présence de ses dirigeants et partenaires.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a levé le voile sur les grandes orientations de son programme de modernisation Smart FSF 2028, à l’occasion d’un séminaire stratégique consacré à la gouvernance, au financement et à la transformation digitale de l’instance faîtière du football national. L’objectif est clair : repositionner la FSF comme une institution moderne, transparente et économiquement viable.



Au cœur des discussions, la question financière a occupé une place centrale. La FSF entend combler un gap de financement estimé à près de 3 milliards de FCFA, tout en renforçant sa capacité à générer des revenus durables. « Nous ne pouvons plus dépendre uniquement des subventions. Le football sénégalais doit apprendre à créer sa propre richesse », a déclaré le président de la FSF, Abdoulaye Fall.



Dans cette dynamique, la Fédération vise notamment 100 000 téléchargements de ses plateformes digitales, afin de valoriser les données, renforcer l’engagement des fans et attirer de nouveaux partenaires commerciaux. Toutefois, le constat est sans détour : jusqu’ici, les infrastructures de la FSF n’ont pas permis de générer les revenus attendus. Une situation que la nouvelle gouvernance entend corriger.



Parmi les projets structurants figure le redimensionnement du stade Demba Diop, ainsi que la transformation du Stade Maniang Soumaré en véritable hub d’affaires dédié au sport. Les deux infrastructures ont été rétrocédées à la Fédération, qui ambitionne désormais de leur donner une vocation économique claire. « Un stade ne doit plus être un simple lieu de compétition, mais un levier de développement », a souligné Abdoulaye Fall.



La FSF travaille également à trouver des mécanismes de financement innovants pour ses différents stades actuellement en construction, en s’appuyant sur des partenariats public-privé et des appels à manifestation d’intérêt.



Sur le plan de la gouvernance, la Fédération veut mettre l’accent sur la transparence et la traçabilité financière, en cohérence avec les orientations du programme Praxys, qui prône la performance, la redevabilité et la modernisation des institutions sportives. « Nous voulons une traçabilité financière irréprochable. Chaque franc investi devra être justifié », a insisté le président de la FSF.



La transformation digitale constitue un autre pilier majeur du projet. La FSF prévoit le déploiement d’un logiciel de gestion intégré, qui ne se limitera pas à l’administration centrale, mais concernera également les ligues et les districts, afin d’harmoniser les pratiques et d’améliorer l’efficacité du système footballistique national.



Enfin, le financement du projet Go Gaïndé, en partenariat avec le groupe Axel Technologie, a été annoncé, accompagné d’un appel à manifestation d’intérêt destiné aux partenaires nationaux et internationaux. Pour Abdoulaye Fall, « Smart FSF 2028 n’est pas un slogan, c’est une feuille de route engageante pour l’avenir du football sénégalais









































