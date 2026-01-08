Ils "s'affranchissent des règles internationales": Emmanuel Macron reproche aux États-Unis de Donald Trump de se "détourner" de certains alliés

Les États-Unis "se détournent progressivement" de certains alliés et "s'affranchissent des règles internationales", a déploré ce jeudi 8 janvier Emmanuel Macron dans son discours annuel devant les ambassadeurs français, évoquant aussi "une agressivité néocoloniale" de plus en plus en vigueur dans les relations diplomatiques.



"Les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien. Nous évoluons dans un monde de grandes puissances avec une vraie tentation de se partager le monde", a dit le président français.









"Moins de dépendance à l'égard des États-Unis"









Dans son discours, Emmanuel Macron a également assuré qu'il refusait aussi bien le "nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme" que "le défaitisme". Pour faire face à ces dangers, il appelle notamment à "réinvestir l'ONU". "On serait drôle de ne pas le faire", affirme le chef de l'État.



"Ce que nous avons réussi à faire pour la France et en Europe est allé dans le bon sens. Plus d'autonomie stratégique, moins de dépendance à l'égard des États-Unis comme de la Chine", a-t-il insisté.