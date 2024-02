Après près d'un an en détention, Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guéye viennent d'être libérés, a appris Seneweb de Me Moussa Sarr.



Le Professeur- prêcheur et l'activiste Xrum Xax ont bénéficié d'une liberté provisoire



Pour rappel, le duo était en détention depuis le 23 mars 2023.