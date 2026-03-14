Après Diomaye Faye : Ousmane Sonko réunit à son tour ses...

Samedi dernier, le Président Bassirou Diomaye Faye a assisté à l’Assemblée générale de la coalition « Diomaye Président », occasion durant laquelle il a promis de gouverner et de cheminer avec ses alliés, notamment Aminata Touré et son camp.

Ce samedi, c'est au tour du Premier ministre et leader de Pastef, Ousmane Sonko, de mobiliser ses propres soutiens. Il doit rencontrer à 16 heures, dans un hôtel de la place, les membres de l'Alliance patriotique pour le travail et l'éthique (Apte), une entité destinée à remplacer « Diomaye Président ».

Pour rappel, le bloc des alliés de la mouvance présidentielle a volé en éclats et se divise désormais en deux camps depuis que le chef de l’État a désigné Aminata Touré comme superviseure de la coalition, en remplacement du Dr Aïda Mbodji. Dans ce contexte de rivalité feutrée, les propos que tiendra Ousmane Sonko cet après-midi seront particulièrement scrutés, rapporte Libération.























































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