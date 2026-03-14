Drame à la MAC de Mbour : un détenu décède, vive tension entre prisonniers et gardes pénitentiaires

Une vive tension a secoué la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Un détenu, tombé subitement malade, dans la nuit d’hier aux environs de 3 heures du matin, aurait tenté de se rendre à l’infirmerie de l’établissement pour recevoir des soins. Selon plusieurs témoignages de prisonniers, le gardien de service lui aurait signifié qu’il n’avait "rien de grave et qu’il faisait semblant", l’empêchant ainsi d’accéder immédiatement aux soins.

Peu de temps après, l’état de santé du détenu se serait brusquement aggravé jusqu’à son décès. La nouvelle de sa mort a provoqué une vive colère parmi les autres détenus qui dénoncent une négligence dans la prise en charge médicale de leur camarade.

La situation a rapidement dégénéré en violente altercation entre détenus et gardes, plongeant l’établissement pénitentiaire dans une forte agitation. Des cris de protestation ont retenti dans plusieurs quartiers de la prison.

Face à la gravité de la situation, l’autorité préfectorale s’est rendue sur place pour tenter d’apaiser les tensions et rétablir le calme au sein de la prison. Après plusieurs moments de forte crispation, la situation a finalement été maîtrisée.

Le corps du détenu décédé, qui serait originaire de Kaolack, a été évacué vers l’Hôpital Grand Mbour pour les besoins des constatations médicales.

Les circonstances exactes de ce décès restent à élucider, tandis que les détenus continuent de réclamer des éclaircissements sur les conditions de prise en charge sanitaire au sein de la prison.





































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