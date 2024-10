Après avoir été ciblé par Israël, l'Iran déterminé à se défendre «sans limites»

Ce qu'il faut retenir



► L'armée israélienne a confirmé samedi avoir mené des « frappes de précision » dans la nuit de vendredi à samedi sur des cibles militaires en Iran « en réponse à des mois d'attaques continues » de la République islamique. Des détonations ont été entendues à Téhéran, mais aussi dans la capitale syrienne à Damas, et en Irak.



► Les autorités du Hamas ont accusé l'armée israélienne d'avoir pris d'assaut le dernier hôpital en service du nord de la bande de Gaza où deux enfants sont morts, affirment-elles, et d'avoir mené des frappes sur le territoire palestinien, tuant au total au moins 32 personnes. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a affirmé que des centaines de personnes avaient été arrêtées à l'hôpital Kamal Adwan de la ville de Jabaliya, épicentre de l'offensive de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza.



► Trois journalistes ont été tués dans une frappe israélienne à Hasbaya dans le sud du Liban, tôt ce vendredi matin. Parmi les victimes figurent un caméraman et un technicien qui travaillaient pour la chaîne de télévision pro-iranienne Al Mayadine, ainsi qu'un caméraman de la chaîne de télévision du Hezbollah, Al Manar. Le Premier ministre Mikati condamne une frappe « délibérée » d'Israël, son ministre de l'Information dénonce un « crime de guerre ».



► Au moins 1 552 personnes ont été tuées au Liban, dont au moins 163 secouristes et soignants, depuis qu'Israël a intensifié ses bombardements à travers le pays le 23 septembre, selon un décompte établi mardi par l'AFP et basé sur des données officielles. Mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés. Le ministère libanais de la Santé a fait état dimanche de 2 464 morts au Liban et au moins 11 530 blessés depuis octobre 2023.



► Selon un bilan établi samedi 26 octobre par le ministère de la Santé à Gaza, au moins 42 924 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël, en octobre 2023 il y a plus d'un an. Au moins 77 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 100 833 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Quoiqu'officiellement sous l'autorité du Hamas, le ministère de la Santé de la bande de Gaza est connu pour communiquer des chiffres fiables et objectifs. Ils sont notamment utilisés par l'ONU dans ses rapports et régulièrement confirmés par des décomptes et enquêtes indépendants.









L'Iran affirme que sa détermination à se défendre « n'a pas de limites »



La détermination de l'Iran à se défendre « n'a pas de limites », a déclaré samedi le ministre iranien des Affaires étrangères, après des frappes israéliennes nocturnes contre des sites militaires du pays.



« Je pense que nous avons prouvé qu'il n'y a pas de limites à notre détermination à nous défendre », a indiqué Abbas Araghchi, lors d'un entretien accordé au site du guide suprême iranien.



































































































Rfi