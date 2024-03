Après le litige foncier à Malika-sur-mer autour de 25 hectares, le Directeur des domaines, Mamadou Guèye, encore cité dans un bradage foncier

Il y'a de cela quelques jours, la presse publiait un scandale foncier concernant la commune de Malika. Il s'agit d'un litige foncier à Malika-sur-mer autour de pas moins de 25 hectares.



Pour la gouverne de ce qui ont raté le train de l'actualité, un collectif qui regroupe des maraichers, producteurs entre autres propriétaires de terrain s'indignait de l'accaparement de, tenez-vous bien...30 hectares par l'actuel Directeur des Domaines, Mamadou Guèye, les responsables du Cadastre et le maire Momar Talla Gadiaga. Compte non tenu d'une autre assiette de 50 hectares en cause.



Ce collectif, a, révélé, à la surprise générale, que la zone sise à Malika-sur-mer et destinée à la population est morcelée et vendue entre 16 et 25 millions de francs Cfa la parcelle.



Ils ont alors interpellé aux fins d'arbitrer les plus hautes autorités du pays, notamment le successeur du président Macky Sall , le Khalife des Layènes.





Il revient à la rédaction de dakarposte qu'un autre collectif, habitant Pikine-Nord, entend tenir dans les prochains jours un face à face avec les médias. Et pour cause?



Une des pièces maitresses de ce collectif baptisé "Samm momel Pikine Nord" consentira à nous révéler qu'ils comptent "dénoncer les agissements peu orthodoxes de certains marabouts, conseillers municipaux, promoteurs, dont certains profitent de leurs statuts à des niveaux insoupçonnés de l'Etat de mèche avec le directeur des domaines, le maire Amadou Diarra pour brader le foncier sis sur le site dénommé Ndiassane Extension"



Et, notre interlocuteur de renchérir: "Ils n'ont aucune utilité pour Pikine. Carriéristes à l'esprit mercantile, ils ont comme dénominateur commun d'être de vils prédateurs fonciers; Certains d'entre eux ne sont même pas de vrais Pikinois. Je peux citer Mamadou Guèye, originaire de Ngoumba Nguéoul entre autres car la liste est loin d'être exhaustive. Vous trouvez normal qu'un groupuscule se fait de l'argent sur le dos des Pikinois? Au péril de nos vies, nous allons ,nous ferons face; advienne que pourra. Nous interpellons directement le chef de l'Etat, Macky Sall, le ministre des finances, de l’urbanisme et des collectivités territoriales. Nous n’accepterons plus ce bradage de notre foncier. Nous n’accepterons plus que les efforts du président de la république soient plombés ou que nos efforts politiques soient anéantis par ces pratiques "





Nous avons beau tenté de joindre le Directeur des Domaines aux fins de recueillir sa version. En vain.

N'empêche, nos colonnes lui sont ouvertes...





Affaire à suivre...