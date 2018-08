Après les démissions de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba, Youssou Ndour quitte Dakar aujourd'hui

N'allez pas trop vite en besogne pour croire que l'artiste interplanétaire quitte le Sénégal. Que nenni ! Dakarposte tient de bonnes sources que Youssou Ndour, pas du tout ébranlé par les récents départs de Mamadou .Ibra Kane et Alassane Samba Diop (ex Dg de la TFM et la RFM) "continue tranquillement son travail" pour paraphraser notre source. A l'en croire, "You" se rend ce jeudi avec le Super Etoile à Londres dans le cadre d'une tournée internationale "qui était déjà calée". Pour ainsi dire que son voyage en Angleterre n'a aucun "link" avec les cas de journalistes qui ont démissionné de Futurs Médias. "Ce voyage sur Londres n'a rien à voir avec les affaires de son groupe de presse" précise la source au fait de ce qui se trame chez l'auteur de Nothing in vain.



Cet autre proche de "You", un des rares qui partage son quotidien de dire: " écoutez, il n' ya vraiment pas de quoi fouetter un chat, c'est une page tournée aussi bien pour Youssou que pour ceux qui ont quitté le groupe " (ndlr: il fait allusion à la démission de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop).



"You me disait qu' à partir du moment où vous commencez à recruter du personnel, vous savez que vous serez nécessairement amené à faire l'inverse, un jour ou l'autre : vous séparer de quelqu'un. L'artiste, comme je le surnomme, soutenait : "avoir créé sa boîte ne fait pas de nous, entrepreneurs, des héros dotés de superpouvoirs". Et puis, vous avez lu le communiqué . M. Kane et Diop ont informé M. Ndour, lors d’une rencontre, de leur décision de démissionner du Groupe Futurs Médias pour lancer un nouveau projet médiatique. Ils ont tenu à rendre un vibrant hommage et à adresser leurs vifs remerciements au Président Youssou Ndour pour sa vision, les valeurs partagées et sa grande ambition pour le groupe, devenu en 15 ans d’existence, un leader incontestable dans l’espace médiatique sénégalais et dans la sous-région. De son côté, l’artiste chanteur s’est félicité de la collaboration et des performances des démissionnaires qui ont permis à son groupe d’atteindre des résultats hautement appréciables. Conformément à sa vision, Youssou a formulé à leur endroit des prières de succès dans leur nouveau projet. Où est le problème? N'est- ce pas qu'ils se sont quittés en gentlemens? fait savoir notre interlocuteur .



Quoi qu'il en soit, Youssou Ndour n'est pas sans savoir que cela n'est pas une fin en soi. Il est tenu de faire contre mauvaise fortune bon coeur, autrement dit ne pas se laisser décourager par les difficultés ; savoir se contenter de ce qu'on peut avoir, ne pas trop en vouloir ...