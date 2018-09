Après les démissions de Mamoudou et Alassane, Youssou NDOUR consulte déjà Assane Guèye, Babacar Fall et Antoine Diouf

Dakarposte, qui a ébruité en exclusivité les démissions spectaculaires de Mamoudou Ibra Kane et Alassane Samba Diop de la Tfm et de la Rfm vous file encore la der des ders.



Des informations fiables en notre possession, nous sommes en mesure de révéler qu'aussitôt revenu de sa tournée en Allemagne et à Londres, Youssou Ndour a reçu dans son bureau sis à un jet de pierre de la TFM aux Almadies quelques uns de ses employés précisément des pièces maitresses de la radio Rfm. Il s'agit de Haj Assane Guèye, Babacar Fall et Antoine Diouf.



Assez futé (touchons du bois!), Youssou NDOUR a ainsi saisi le moment où toute l'attention de l'opinion était polarisée par la marche avortée de l'opposition pour convoquer ses agents suscités. Pas du tout aux pièces, c'est à dire pas pressé , il a pris tout son temps pour recevoir "one by one" le trio de pisse-copies.



Nous avons pu glaner que "You" a religieusement écouté son trio d'employés avant de résonner avec eux sur ce qu'il est convenu d'appeler "les cas Mamoudou/Alassane" entre autres sujets relatifs au groupe Futurs Médias.



Inutile d'être devin pour savoir que "You" fait contre mauvaise fortune bon coeur. En termes moins sibyllins, suite à la démission de Mamoudou et de son compère "Lazou", l'auteur de Nothing in vain souhaite procéder d'abord au remplacement du dernier nommé démissionnaire (Alassane Samba Diop dit Lazou) en faisant un recrutement en interne.



" You a plusieurs possibilités mais il n'est pas sans savoir qu'il est important, du moins judicieux que ce poste de Dg de la Rfm soit occupé par une personne connaissant déjà son entreprise.Dans la foulée, il va trouver une solution pour la direction de la télé" nous souffle une de nos sources au fait des activités du célèbre chanteur.



Quoi qu'il en soit, dakarposte, qui suit l'évolution de la situation chez You comme de l'huile sur le feu, vous promet la primeur.



Mamadou Ndiaye, journaliste d'investigations, Dirpub dakarposte.com

Mail: njaydakarposte@gmail.com