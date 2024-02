Après six mois de détention, le maire de Thiaroye-Sur-Mer El Mamadou Ndiaye libéré

La Chambre d'accusation a statué ce jeudi sur la demande de la mise en liberté provisoire du maire de Thiaroye-Sur-Mer. Au finish, cette juridiction a tranché en faveur de l'avocat Me El Mamadou Ndiaye. Autrement dit, ce membre de Taxawu Sénégal est désormais libre après six mois de détention.



L'information a été confirmée à Seneweb par Me Moussa Sarr, membre du pool d'avocats du maire de Thiaroye-Sur-Mer.



Pour rappel, Me Ndiaye a été placé sous mandat de dépôt au courant du mois d'août dernier. Il est poursuivi pour complicité d’escroquerie. Il est accusé dans l’affaire de la vente de faux baux pour un site situé au centre-ville. Le terrain aurait coûté 3 milliards 300 millions de francs CFA. Les fonds auraient transité entre les mains de l’avocat, selon Les Échos.



Me El Mamadou Ndiaye a contesté les faits qui lui sont reprochés, jurant n’avoir touché dans cette affaire que ses honoraires d'après le même Journal.































