Armes saisies à Touba : Le fournisseur arrêté

Du nouveau dans l'affaire du trafic d'armes à gros calibre saisies à Touba. Le fournisseur du sexagénaire a été arrêté par la police.

Selon Source A, il s'agit de Cheikh Lô du nom de ce commerçant et célèbre notable à Darou Mousty qui a été interpellé en 2019, à Pekesse, en possession de 750 munitions appartenant à l'armée.

Le vieux âgé de 65 ans, qui se nomme Saliou Thiam, a reconnu son statut de trafiquant d'armes.

Le vieux et son présumé fournisseur d'armes sont actuellement en garde à vue au poste de police de Gouye Mbinde.

Le sexagénaire transportait plus de 100 armes et 800 munitions. Il s'agit de 110 armes à feu de divers calibres, dont 18 pistolets automatiques, 21 armes de fabrication artisanale et 71 fusils, 807 munitions dont 634 pour pistolet automatique, 98 munitions de guerre, 16 chargeurs et 2 jumelles.