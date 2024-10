Arrestation du leader de « Gueum sa Bopp » à Bakel : « Bougane est un otage politique. » (Pape Djibril Fall)

Depuis hier, la caravane humanitaire dirigée par le leader de Gueum sa Bopp, Bougane Guèye Dany, s'est stationnée dans le département de Bakel. Toutefois, ses camarades de la coalition Sam Sa Kaddu ont rallié le département de Bakel pour apporter leur soutien. Pape Djibril Fall, l'un des leaders de la coalition qui s'est rendu au poste de gendarmerie où est détenu Bougane, fustige cette interpellation et la qualifie de « recul démocratique ». Pour l'ex-Député Papa Djibril Fall, cette arrestation est purement politique et vise à museler l'opposition. Il considère que le leader de Bougane est « un otage politique ».



Papa Djibril Fall estime que cet événement à Bakel est une honte pour le pays, accusant le gouvernement d’instrumentaliser les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour servir ses propres intérêts.



Enfin, il a pointé du doigt le Président Bassirou Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il accuse d’être à l’origine de cette arrestation. Pour lui, ces actions s’inscrivent dans une logique de répression systématique des voix dissidentes.