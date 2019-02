Arrêt sur image! Me Wade au Terrou Bi... "Pa Bi"maintient sa position

Sur cette vidéo exclusive de dakarposte, on voit l'ancien Président de la République tenant difficilement sur ses deux pieds. Normal serait on tenté de dire compte tenu de son âge très avancé.

C'était dans l'après midi de ce dimanche à son arrivée à l'espace Atlantique de l'hôtel Le Terrou Bi. Le Vieux y a reçu des leaders de l'opposition. Parmi eux, Mamadou Lamine Diallo Teeki, Cheikh Alassane Sene, Mamadou Diop Decroix,Abdoul Mbaye,Bakhao Diongue, Me Amadou Sall...

Selon nos radars, qui ont assisté à cette réunion à huis clos, PA Bi maintient sa position : "pas d'élections dans ses conditions qu'impose Macky Sall ".

Catégorique, il a tenu le même discours appellant à la sedition et au boycott des élections gagnées d'avance par le Président sortant,selon nos informateurs.