Arrêt sur image : Rome, le Pape Léon XIV reçoit un maillot des Lions du Sénégal

Un jeune prêtre en formation à Rome a offert au Pape Léon XIV, un maillot de l'équipe nationale du Sénégal.

L’Abbé Jacob André, prêtre étudiant du diocèse de Dakar, a effectué cet acte largement commenté par les internautes. Un geste symbolique après la victoire des Lions de la teranga en finale de la CAN, face aux Lions de l'Atlas (1 - 0)

Le maillot des Lions du Sénégal remis au Pape Léon XIV en question porte les inscriptions du souverain Pontife.













































































