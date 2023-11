Arrêté pour vol à Diourbel: Un professeur échappe à la prison

Du nouveau dans l'affaire du professeur d'Eps du CEM annexe Ltab qui a été pris en flagrant délit de vol dans un établissement scolaire à Diourbel. Déféré hier au parquet, D. Ndong a bénéficié d'une liberté provisoire, a appris Seneweb.



Le professeur va être jugé jeudi prochain au tribunal de grande instance de Diourbel.





Précision de taille



Le professeur incriminé est en service au CEM annexe Ltab (lycée technique Ahmadou Bamba) et non au lycée éponyme. Cet établissement scolaire est actuellement détaché dudit lycée.





Pour rappel, D. Ndong a été surpris en train de soustraire des rames de papier au sein de l'établissement.





Ce jour-là, le surveillant général P. M. N. avait aperçu le professeur qui sortait, une rame de papier à la main.





Les aveux du professeur fautif





Le mis en cause a été interpellé par les limiers du commissariat central de Diourbel. Interrogé sur procès-verbal, D. N. a reconnu sans ambages les faits. "Je ne peux pas expliquer le motif de mon acte", a-t-il déclaré lors de son interrogatoire.





Il ressort de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Mor Ngom que 22 rames de papier ont été volées au CEM annexe Ltab.