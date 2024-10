Arrêté récemment par la gendarmerie et placé sous mandat de dépôt, Khadim Ba, encore extrait de sa cellule pour une audition à la ...police !

Dakarposte est en mesure de révéler que Khadim Ba, a été extrait ce vendredi matin de sa cellule pour faire face aux limiers de la redoutée mais redoutable Division des Investigations Criminelles. À quelles fins? Mystère et boule de gomme, du moins pour le moment car nos radars fureteurs "creusent" pour en savoir davantage.



En effet, dakarposte, qui suit ce "face to face" du sieur Ba avec les enquêteurs de la DIC, y reviendra dans les prochaines heures en long et en large, sans rien omettre.



Pour rappel, l'homme d'affaires a été écroué (entendez placé sous mandat de dépôt) après son face à face avec le magistrat du pool financier Judiciaire.

Il est poursuivi pour pour les délits d’escroquerie sur deniers publics, d’infractions douanières, de faux et d’usage de faux et de blanchiment de capitaux. Les gabelous lui réclament une forte somme qui tourne autour de 215 milliards de francs Cfa.

La médiation entre les deux parties n’a finalement pas abouti.