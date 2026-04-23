Arrêtée ce jeudi, Ndeya Beauté finalement placée en garde à vue à la BR de Faidherbe

Dakarposte, qui a ébruité ce matin l'arrestation de la dame surnommée Ndeya Beauté, a appris qu'elle a été finalement placée en position de garde à vue.



Sauf revirement, Ndèye Fatou sera présentée dans les prochaines heures au parquet.



Pour rappel, nous écririons qu'elle fait l'objet de plusieurs plaintes; ce qui lui a valu son arrestation par la gendarmerie, précisément la brigade de recherches de Dakar.



Elle est poursuivie pour escroquerie et abus de confiance liés à une tontine portant sur plus de 40 millions de nos sous dévalués.







Affaire à suivre...













