Assemblée : Les députés convoqués en plénières le lundi 9 et le vendredi 13 septembre, voici le calendrier

Les députés sont convoqués en séances plénières à l'Assemblée nationale le lundi 09 et le vendredi 13 septembre. Selon un communiqué reçu à Seneweb, le ministère de la Justice et celui de l'Intégration africaine et des Affaires etrangères sont attendus le premier jour. Le vendredi, c'est la déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Ousmane Sonko qui est prévue.



Voici le calendrier complet :



Lundi 09 septembre 2024





10H00 : MINISTERE DE LA JUSTICE



? Examen du projet de loi n°03/2024 relatif à la Commission nationale des Droits de l’Homme (CNDH).



16H00 : MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES AFFAIRES ETRANGERES

? Examen du projet de loi n°01/2024 autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l’Union Africaine sur la Coopération transfrontalière (Convention de Niamey), adoptée à Malabo, le 27 juin 2014.





Vendredi 13 septembre 2024







10H00 : Déclaration de politique générale de Monsieur le Premier Ministre







































































































seneweb