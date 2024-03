Assemblée à 100 députés, Service militaire Obligatoire : Les proposition osées de Idy (Programme)

Proposition 1



Garantir le principe de la République du Sénégal qui est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.





Proposition 2

Établir l’équilibre des pouvoirs en comblant les insuffisances et limites des lois et institutions qui ne sont destinées qu’à maintenir la prédominance du pouvoir exécutif.



Proposition 3

Empêcher les dérives comme la non-transparence, la corruption, le manque d’éthique professionnelle dans les prestations de services publics





Proposition 4

Créer une autorité nationale de régulation regroupant les organes de régulation : ARM, ARMP, ARTP et CRSE





Proposition 5

Élire les députés au scrutin majoritaire à deux tours. Limiter le nombre de députés à 100





Proposition 6

Renforcer l’indépendance organique et fonctionnelle de la justice.



Proposition 7

Créer une Cour Constitutionnelle de 7 membres. Elle sera la plus haute juridiction de l’État et garantira la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre l’Exécutif et le Législatif.



Proposition 8

Réduire la forte emprise du ministre de la justice sur le fonctionnement du parquet.



Proposition 9

Réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature qui n’aura plus à sa tête le Président de la République. Il sera désormais composé de magistrats, du ministre de la justice, de professeurs d’Université et d’avocats, d’huissiers et de notaires.



Proposition 10

Gestion démocratique de la carrière des magistrats basés uniquement sur le mérite avec un système transparent de notation des magistrats.





Proposition 11

Nommer les directeurs généraux de certaines agences et sociétés nationales par appel à candidature.



Proposition 12

Veiller à l’effectivité de la déclaration de patrimoine des personnes assujetties à l’entrée et à la sortie pour permettre un contrôle parlementaire de conformité.



Proposition 13

Normaliser les recrutements civils et militaires et les avancements selon les principes républicains de transparence, de mérite et d’équité.



Proposition 14

Renforcer l’efficacité de l’administration publique avec une obligation de résultats pour les fournisseurs de services public.



Proposition 15

Établir un système d’incompatibilité pour empêcher l’implication partisane des titulaires de hautes fonctions dans la vie politique.



Proposition 16

Réduire le train de vie de l’État pour une meilleure redistribution des ressources publiques vers les secteurs prioritaires et pour un renforcement des politiques de stratégies de réduction de la pauvreté.



Proposition 17

Lutter efficacement contre la corruption (à enlever et y mettre une proposition validée de Stéphane



Proposition 18

Assurer une utilisation optimale des ressources du pays.



Proposition 19

Sanctionner lourdement toute faute de gestion.



Proposition 20

Assainir et moraliser la vie politique par l’élaboration d’un Code de Conduite régissant les rapports entre partis politiques pour une protection et un meilleur fonctionnement des institutions de la République, notamment le Parlement.



Proposition 21

Affirmer et faire respecter la primauté de l’État sur les partis en engageant les formations politiques à intégrer cette dimension dans leurs statuts et règlements intérieurs.