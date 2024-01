Assemblée nationale : Thierno Alassane Sall échappe à une agression, la séance suspendue

Les choses ont failli déborder entre Thierno Alassane Sall et ses collègues députés du PDS. À l'origine, le leader de la République des valeurs a évoqué son droit de réponse, après qu'un parlementaire a prononcé son nom.



Thierno Alassane Sall s'est ainsi levé pour se diriger vers le pupitre et s'expliquer avec le président de l'Assemblée nationale Amadou Mame Diop. Mame Diarra Fam l'y a rejoint, suivi d'autres parlementaires du PDS. Pour peu, ils ont failli en venir aux mains. Thierno Alassane Sall a ainsi échappé à une agression. Les députés de l'ex-Pastef sont alors intervenus et l'ont escorté vers la sortie de la salle.



Sur ces entrefaites, le président de l'Assemblée nationale a finalement suspendu la séance.



































































seneweb