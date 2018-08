Association de malfaiteurs, escroquerie au visa et de faux et usage de faux : Les dirigeants de Afup Canada mis à la disposition du parquet

Les dirigeants d’AFUP Canada, empêtrés dans une rocambolesque arnaque, ont été mis à la disposition du parquet vendredi dernier. Selon les informations de Libération, le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire pour poursuivre les investigations. D’autant que d’autres victimes se sont signalées depuis que les arrestations ont commencé. Mieux, elles ont même lancé une plate-forme sur Facebook pour recueillir le maximum de témoignages. Pour rappel, par lettre plainte, sept étudiants et candidats à l’émigration ont saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour dénoncer des faits d’association de malfaiteurs, d’escroquerie au visa et de faux et usage de faux dont ils ont été victimes, par des agissements des dirigeants d’AFUP Canada, gérée par Ibrahima Ndiaye et Fatou Niang. Cette dernière se présente comme la Directrice des Comptes de AFUP filiale Afrique. La réponse de la réquisition adressée à la Division Spéciale de Cyber sécurité a permis de savoir que ladite structure est en réalité fictive. De même, le site est inconnu au Canada et l’adresse (3600 Rue Papineau, Québec, Canada) indiquée comme étant son siège social abrite en réalité une...station d’essence. Un transport effectué par les enquêteurs respectivement à la Direction d’AFUP Canada filiale Afrique, située à Liberté 6 Extension, en face de l’Immeuble Ferdinand Coly, et à la Direction des Comptes de ladite structure sise au 171 Khour Kérétou, Hlm Grand Yoff et à Liberté 6, lot 1 abritant la société nouvellement créée par Ibrahima Ndiaye dénommée Canada Etude, a permis d’interpeller onze individus. Au terme des auditions, cinq parmi elles ont été gardées à vue. Il s’agit de Fatou Niang, Directrice des Comptes de AFUP Canada, filiale Afrique et en même temps responsable de l’Agence de transfert d’argent à l’enseigne « Keur Fatou Niang » abritant en son sein, la Direction des comptes de AFUP Canada, filiale Afrique ; El Hadji Jean Noël Niang, commercial et Directeur du Service Client de l’Agence Afrique de AFUP Canada ; Henriette Niang, se disant Responsable AFUP au Canada ; Ibrahima Ndiaye, ex-Directeur du Recrutement de AFUP et actuel Directeur Général de la structure dénommée Etudes Canada et Gabriel Faye, ex-Fonctionnaire de Police avec la 11ème Promotion, ex-Agent Commercial d’AFUP et actuel Directeur général adjoint de Etudes Canada. Il été découvert et saisi quatre véhicules respectivement de marques Hyundai Santafe, Ford Escape, Chevrolet Equinox et Mazda CX7, tous non encore immatriculés et appartenant la nommée Fatou Niang.