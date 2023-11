Atépa et Cie «escrocs» : Flot d’indignations après les propos de Macky Sal

«Les propos tenus par le Président Macky Sall contre Pierre Goudiaby Atepa et le Collectif des cadres casamançais sont regrettables et doivent être vigoureusement condamnés», a martelé Seydi Gassama, président de la section sénégalaise d’Amnesty International.



Le coordonnateur du Forum Civil, lui aussi, n’a pu se retenir de réagir après les propos du chef de l’Etat. «Monsieur le Président de la République, votre réponse à la lettre des cadres casamançais relève plutôt d’une réaction émotionnelle que de celle attendue de celui qui dirige tous les sénégalais sans exception aucune», envoie Birahim Seck.



Mamadou lamine Diallo, leader de Tekki s’est lui aussi joint à ce flot d’indignation. Pour lui, «si le Président de la République était justiciable, il n’aurait pas tenu des propos aussi graves, diffamatoires et qui portent atteinte à l’honneur et la dignité de ces personnalités».