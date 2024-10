Attaque du siège de Taxawu / Khalifa Sall accuse Pastef, dénonce un acte inique, criminel et annonce une plainte

Le président de Taxawu Sénégal, Khalifa Sall, s’est déplacé à son siège qui a été attaqué cette nuit du lundi. Des dégâts ont été constatés par le leader de Taxawu et des responsables de son parti qui ont manifesté leurs regrets après cette attaque qu’ils ont qualifiée de « meurtrière ».



« Nous avons toutes les images et savons ceux qui sont à l’origine de cet acte. » Ce qu’ils veulent nous imposer est inique et criminel. Il aurait pu y avoir des morts aujourd’hui. L’État est interpellé. Nous ne pouvons pas laisser passer cette situation », a manifesté le patron de Taxawu qui annonce dans la foulée une plainte qui sera déposée : « Cet acte ne sera pas sans suite. » Nous demandons à l’État de s’assumer. « Je peux vous assurer que les responsables répondront de leur acte », déclare Khalifa Sall.



Toujours dans ce même registre, la coalition Sàm Sa Kàddu semble identifier les auteurs de cette attaque : « Nous savons ce qui se passe. Nul besoin de chercher qui sont les auteurs. Nous avons vu et entendu », a t-il pesté en interpelant les autorités à la réaction.



Cependant, Khalifa Sall, face à la presse après constat de cette attaque nocturne à son siège, invite ses militants à la retenue et à poursuivre la campagne dans la sérénité : « Il faut plus de responsabilité et de sérénité, car la violence n’a pas sa place dans ce champ politique », conclut-il.





















































dakaractu